Тренер российских саблисток считает, что Егорян вернулась на прежний уровень фехтования

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 21 июня. /ТАСС/. Чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в индивидуальном зачете саблистка Яна Егорян восстановила здоровье, вернулась на свой прежний уровень фехтования и выглядит стабильно. Таким мнением, подводя итоги выступления саблисток в командном турнире чемпионата Европы в Дюссельдорфе, поделился с ТАСС старший тренер сборной России по фехтованию на саблях француз Кристиан Бауэр.

В четверг команда саблисток России в составе Софьи Великой, Егорян, Софии Поздняковой и Ольги Никитиной выиграла финальную матчевую встречу чемпионата у сборной Венгрии - 45:34. Встречу начала Великая, а финальный укол нанесла Егорян, за время их выступления команда россиянок ни разу не позволила соперницам выйти вперед по ходу поединка.

"Весь день мы искали правильное соотношение сил, хороший ритм, правильный настрой, в итоге победили. Я доволен выступлением женской команды, я удовлетворен работой Егорян - она, на мой взгляд, вернулась на свой прежний уровень. После Олимпиады все было несколько хаотично, но сейчас она выглядит стабильно, начала фехтовать так, как она умеет это делать, именно поэтому я поставил ее закрывать финальный бой, чтобы немного разгрузить Соню Великую, которая всегда несет на своих плечах большой груз ответственности за команду", - сказал Бауэр.

"Думаю, что Егорян пока не нашла свой путь. У нее были серьезные травмы, из-за которых она долгое время не тренировалась - она потеряла практически год, за который уровень ее соперниц вырос, как и в целом уровень женской сабли, ей пока сложно найти место в этом новом мире. В командной борьбе, где ее поддерживала и могла подстраховать команда, она была спокойна, очень хорошо фехтовала, так что сейчас Егорян нужно все это стабилизировать", - считает специалист.

"Я очень доволен Никитиной (20-летняя дебютантка чемпионата Европы - прим. ТАСС) - прекрасно фехтовала, не боялась делать приемы. София Позднякова молода, но очень сильна. Но я не уверен, в курсе ли она этого, она часто сомневается в себе, сегодня была в лучшей своей форме, хотя месяц назад на "Московской сабле" выглядела просто отлично. Думаю, в целом у нас сейчас хорошо сбалансированная команда", - заключил Бауэр.

Егорян является двукратной олимпийской чемпионкой (в личном и командном первенстве), чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы, победительницей Универсиады 2013 года в Казани в командных соревнованиях.