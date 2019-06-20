Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон постарается упрочить лидерство на этапе "Формулы-1" во Франции

ТАСС, 21 июня. Программа восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Франции - стартует в пятницу двумя свободными практиками. Лидер сезона британец Льюис Хэмилтон, ставший лучшим в последних трех гонках, постарается упрочить свое лидерство в таблице.

Действующий чемпион мира имеет все шансы одержать вторую победу подряд на Гран-при Франции после возвращения этапа в календарь в прошлом году. В то же время его напарник по команде Валттери Боттас на этапе в Канаде допустил осечку, впервые за сезон не попав на подиум. Финн уступил обоим гонщикам "Феррари" и остался четвертым. Если пилотам "Мерседеса" удастся провести гонку успешней соперников из итальянской команды, вновь заняв два места на пьедестале почета, то разница в зачете Кубка конструкторов между принципиальными оппонентами к девятому этапу будет почти двукратной.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят после вылета по ходу Гран-при Азербайджана из-за неудачного столкновения с австралийцем Даниэлем Риккьярдо неизменно набирает очки на протяжении трех гонок подряд. Квяту будет сложно заработать баллы в этот раз, учитывая, что 25-летний россиянин получит штраф в 10 позиций на стартовой решетке за смену мотора, тем самым превысив лимит по числу изменений компонентов двигателя. Также для него это выступление станет первым на трассе "Поль Рикар". Квят набрал 10 очков в текущем сезоне и в личном зачете идет 14-м, а его партнер по команде - таец Александер Албон - располагается на 15-м месте.

Автодром "Поль Рикар" принимал этапы Гран-при с 1971 по 1990 год, после этого гонки во Франции проходили на трассе "Маньи-Кур" (до 2008 года). В 1999 году бывший владельцем и глава "Формулы-1" Берни Экклстоуном приобрел "Поль Рикар" и позднее модернизировал его для имитации условий различных трасс "королевских гонок". Несмотря на то, что Франция считается родиной автогонок и местом проведения первого в истории Гран-при, состоявшегося в 1906 году еще задолго до появления чемпионата "Формулы-1", этап выпал из календаря в 2009 году и был возвращен лишь девять лет спустя. Трек "Поль Рикар" находится недалеко от деревни Ле-Кастелле (34 км восточнее Марселя).

По причине долгого перерыва из ныне действующих гонщиков лишь двое побеждали на Гран-при Франции. Хэмилтон стал лучшим в прошлом сезоне, а 39-летний Кими Райкконен одержал свою победу еще в 2007 году на автодроме "Маньи-Кур". Рекордсменом является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер (восемь побед).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа гонкой в воскресенье (16:10 мск).