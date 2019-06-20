Стали известны все участники плей-офф женского чемпионата мира по футболу

ТАСС, 21 июня. Определились все 16 национальных сборных, которые сыграют в плей-офф чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В заключительный день группового этапа прошли матчи в группах E и F. В группе E сборная Нидерландов обыграла команду Канады со счетом 2:1, а сборная Камеруна с тем же счетом переиграла команду Новой Зеландии. В турнирной таблице первыми стали голландки, набравшие 9 очков в трех матчах, далее расположились канадки (6), камерунки (3) и новозеландки (0).

Сборная США в группе F одержала победу над командой Швеции со счетом 2:0, а сборная Чили оказалась сильнее команды Таиланда - 2:0. В турнирной таблице первое место заняла сборная США (9), второе - Швеции (6), третье - Чили (3), четвертое - Таиланда (0), причем представительницы Таиланда в трех матчах забили один гол, а пропустили 20 мячей.

В 1/8 финала вышли по две лучшие команды каждой из шести групп, а также четыре лучшие из занявших третьи места. Таким образом, на стадии 1/8 финала пройдут матчи Норвегия - Австралия, Англия - Камерун, Германия - Нигерия, Швеция - Канада, Нидерланды - Япония, Италия - Китай, Испания - США и Франция - Бразилия.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.