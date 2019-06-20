Вторые Европейские игры стартуют в пятницу в Минске

В программу Европейских игр включены олимпийские и неолимпийские виды спорта. В их число входят бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, спортивная борьба, спортивная и художественная гимнастика, дзюдо, велоспорт (трек и шоссе), настольный теннис, легкая атлетика, прыжки на батуте, пулевая и стендовая стрельба, стрельба из лука, карате, акробатика, аэробика, пляжный футбол и самбо.

Европейские игры пройдут в столице Белоруссии с 21 по 30 июня. Участники разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта, соревнования в восьми из них станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио. При этом прямой отбор на Олимпиаду-2020 предусмотрен в стрельбе из лука, карате, стрельбе и настольном теннисе. До начала торжественной церемонии открытия Игр пройдут предварительные соревнования по стрельбе из лука, боксу и баскетболу 3x3.

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Официальная церемония открытия II Европейских игр состоится вечером пятницы на минском стадионе "Динамо". Участие в предстоящих соревнованиях примут более 3600 спортсменов из 50 стран континента.

Европейские игры проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Впервые соревнования состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан). Их участниками стали более 5700 спортсменов, которые разыграли 253 комплекта наград в 31 виде спорта, пять из них были неолимпийскими.

По итогам I Европейских игр 2015 года сборная России уверенно заняла первое место в командных зачетах по количеству золотых наград и общему числу медалей. Команда записала себе в актив 164 награды - 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых.

Россия на Европейских играх в Минске

Российские спортсмены завоевали лицензии во всех видах спорта, включенных в программу соревнований. В состав сборной включены 223 спортсмена.

"Учитывая тот факт, что в Баку заняли первое общекомандное место, мы не можем снижать планку [в Минске] - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. - Будем стараться бороться за общекомандную победу. Я думаю, что около 70 медалей способны завоевать наши спортсмены, минимум 30 из них будут золотыми".

За несколько часов до начала церемонии открытия Европейских игр в Минске начнет работу Дом болельщиков сборной России. Как сообщили журналистам, в течение Игр в нем намерены принять около 50 тыс. посетителей.

Во время Европейских игр там будут работать зрительская зона с экранами для трансляций, концертный зал, сувенирные магазины, фотозоны и детская зона. Посетители увидят трансляции турниров, церемонии чествования медалистов, а также их ждут встречи с известными спортсменами. Рядом с Домом болельщиков будет организован уличный фестиваль.