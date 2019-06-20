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НБА

"Нью-Орлеан" выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА 2019 года

Форвард был признан лучшим игроком Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по итогам 2019 года
Зайон Уильямсон AP Photo/Julio Cortez
Описание
Зайон Уильямсон
© AP Photo/Julio Cortez

ТАСС, 21 июня. Зайон Уильямсон стал первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года, 19-летнего форварда выбрал клуб "Нью-Орлеан". Церемония проходит на арене Barclays Center в Нью-Йорке (США).

Уильямсон провел предыдущий сезон в университетской команде "Дьюк Блю Дэвилз". Он стал лучшим игроком Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по итогам 2019 года. Форвард провел 33 матча, набирая в среднем за игру 22,6 очка при 68% точных бросков. Также на его счету 8,9 подбора, 2,1 передачи, 2,1 перехвата и 1,8 блока.

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