Сборные Уругвая и Японии сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 21 июня. Сборная Уругвая не смогла переиграть команду Японии в матче второго тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Встреча, которая завершилась со счетом 2:2, состоялась на стадионе "Арена-Гремио" в Порту-Алегри (Бразилия).

Уругвайским футболистам дважды по ходу матча пришлось отыгрываться. Счет во встрече на 25-й минуте открыл полузащитник японской команды Кодзи Миёси, эффектно разобравшийся с обороной сборной Уругвая. Южноамериканцы ответили голом Луиса Суареса (32), который реализовал пенальти.

Во втором тайме сборная Японии снова вышла вперед усилиями все того же Миёси (59). На этот раз он подкараулил отскок в районе одиннадцатиметровой отметки и без проблем поразил ворота соперника. Однако семь минут спустя защитник команды Уругвая Хосе Мария Хименес оказался расторопнее всех при подаче с углового и головой переправил мяч в сетку.

После двух туров сборная Уругвая лидирует в группе C, набрав четыре очка. На второй строчке расположилась команда Чили (3), которая пока провела только одну игру. Матч в запасе имеет и сборная Эквадора (0), занимающая последнее место, их встреча с чилийцами состоится 22 июня. Японские футболисты идут третьими, имея в активе одно очко.

Сборная Японии, как и команда Катара, является финалистом Кубка Азии - 2019, она была приглашена на турнир в качестве гостя. Подобная практика началась в 1993 году. Японская сборная уже участвовала в розыгрыше Кубка Америки в 1999 году, но тогда не сумела выйти из группы. Ранее на турнире выступали также команды Мексики (10 участий), Коста-Рики (5), США (4), Ямайки (2), Гондураса (1), Панамы (1) и Гаити (1).

Турнир продлится до 7 июля.