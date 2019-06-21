СМИ: Подколзин намерен надолго задержаться в НХЛ и мечтает выиграть Кубок Стэнли

ТАСС, 21 июня. Российский нападающий Василий Подколзин, который примет участие в драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года, намерен долго выступать в заокеанском чемпионате и хочет выиграть Кубок Стэнли. Об этом 17-летний игрок, чьи слова передает канадский телеканал TVA Sports, рассказал журналистам в пятницу.

Церемония драфта НХЛ пройдет на "Рождерс-Арене" в Ванкувере (Канада) 21 и 22 июня. Первый раунд выбора новичков начнется в ночь на субботу в 03:00 мск. На данный момент Подколзин принадлежит петербургскому СКА (Санкт-Петербург), его соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) истекает через два года.

"Сначала я завершу свой двухлетний контракт в КХЛ. После этого планирую играть в НХЛ. Хочу остаться в лиге надолго. Как и многие молодые хоккеисты, я мечтаю выиграть Кубок Стэнли", - сказал Подколзин.

Россиянин занимает вторую позицию в рейтинге центрального скаутского бюро среди европейских полевых игроков. "Номер на драфте не имеет значения для меня, ведь я хочу найти команду, которая будет доверять мне. Стараюсь не смотреть на различные рейтинги слишком часто. Я же не могу повлиять на то, какой клуб выберет меня", - добавил российский форвард.

Подколзин в минувшем сезоне выступал в ряде турниров - в августе 2018 года он играл в Эдмонтоне на Кубке Глинки-Гретцки, где в пяти матчах забросил восемь шайб, став лучшим снайпером соревнования, и набрал 11 очков. В январе хоккеист стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира в Ванкувере, записав попутно на свой счет три голевые передачи. Завершился для него международный сезон в апреле мировым первенством среди юниорских команд, на котором он заработал четыре (1+3) балла в семи встречах.

В Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) Подколзин сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате за петербургский клуб "СКА-Нева", набрав пять (2+3) очков. На его счету также 12 игр в регулярном сезоне МХЛ (СКА-1946) и восемь (6+2) баллов за результативность. В этом году нападающий также дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) - в составе СКА он сыграл три матча, не набрав очков.