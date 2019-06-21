Брат Нурмагомедова не выступит на турнире UFC в Абу-Даби из-за травмы

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов не выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Абубакар Нурмагомедов не выступит в Абу-Даби, он восстанавливается после травмы. Его бой состоится на более поздних турнирах", - сказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, Нурмагомедов перенес операцию на руке по поводу частичного разрыва связок.

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) сократила срок дисквалификации Абубакара Нурмагомедова, что позволяло ему выступить на турнире 7 сентября. Его участие, а также сокращение дисквалификации Зубайры Тухугова были условиями для возвращения Хабиба Нурмагомедова. Чемпион UFC в легком весе 7 сентября в Абу-Даби проведет бой против американца Дастина Порье.

Абубакар Нурмагомедов ранее выступал в организации PFL. Всего на его счету 15 побед и два поражения в ММА.