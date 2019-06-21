ХК "Динамо" будет играть дома на "североамериканской" площадке в сезоне-2019/20

ТАСС, 21 июня. Домашние матчи московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" в новом сезоне будут проходить на площадке североамериканского размера - 60 м на 26 м. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичной команды.

Ширина сократилась на два метра относительно установленной ранее на "ВТБ-Арене" площадке финских размеров.

"Мы знаем о решениях конгресса Международной федерации хоккея и рекомендациях всем национальным федерациям проводить соревнования на площадках 60 м на 26 м, - сказал спортивный директор "Динамо" Роман Бобков. - Считаем, что это позитивно скажется на зрелищности хоккейных матчей - будет больше голов и силовой борьбы. "Динамо" следует современным тенденциям и тоже перейдет на канадский размер. Игра станет быстрее и активнее, что должно понравиться нашим болельщикам".

Бобков отметил, что техническое оснащение арены клуба позволяет без труда изменять размеры площадки. "Так что никаких проблем из-за этого перехода не будет. Наоборот, мы видим только плюсы", - добавил он.

Размер "европейской" площадки составляет 60 м (длина) и 30 м (ширина). В настоящее время "Адмирал" (Владивосток) и "Амур" (Хабаровск) имеют "североамериканские" площадки, а с сезона-2019/20 на такой же будет играть казахстанский "Барыс". "Ак Барс" (Казань), "Нефтехимик" (Нижнекамск), подмосковный "Витязь" и московское "Динамо" прошедший сезон провели на "финских" площадках (60 м на 28 м), на которую со следующего сезона также перейдут "Металлург" (Магнитогорск) и "Северсталь" (Череповец). Матчи чемпионатов мира, начиная с 2020 года, будут проходить на площадках североамериканского размера.