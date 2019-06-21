СМИ: клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" может обменять россиян Наместникова и Бучневича

ТАСС, 21 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" может совершить обмен российских нападающих Владислава Наместникова и Павла Бучневича в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает телеканал TSN.

Кроме того, сообщается, что американский клуб рассматривает возможность подписания контракта с 27-летним российским форвардом Артемием Панариным, который станет неограниченно свободным агентом 1 июля.

В прошедшем сезоне Наместников сыграл 78 матчей, набрав 31 очко (11 шайб + 20 голевых передач), Бучневич провел 64 встречи, в которых набрал 38 очков (21+17). "Нью-Йорк Рейнджерс" занял 12-е место в регулярном чемпионате в Восточной конференции НХЛ и не пробился в плей-офф.

Панарин провел минувший сезон в составе "Коламбуса", сыграв 79 матчей и набрав 87 очков (28+59) в регулярном чемпионате. В плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. "Коламбус" завершил выступление в Кубке Стэнли, уступив "Бостону" в серии второго раунда плей-офф со счетом 2:4.