Чемпион Азии в беге с препятствиями иранец Кейхани дисквалифицирован за допинг

ТАСС, 21 июня. Иранский легкоатлет Хоссейн Кейхани, специализирующийся в беге на 3000 метров с препятствиями, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).

29-летний легкоатлет отстранен за применение запрещенного вещества эритропоэтина (ЭПО).

Срок дисквалификации отсчитывается с 21 мая 2019 года. Его результаты с 21 апреля по 21 мая 2019 года аннулированы.

Кейхани является чемпионом Азии 2017 года в беге на 3000 метров с препятствиями, победителем чемпионата Азии в помещении (2018) и победителем Азиатских игр (2018) в той же дисциплине. Ему принадлежит национальный рекорд - 8 минут 33,76 секунды в беге на 3000 метров с препятствиями.