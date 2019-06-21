ХК "Сочи" будет играть дома на "североамериканской" площадке в сезоне-2019/20

ТАСС, 21 июня. Домашние матчи клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" в новом сезоне будут проходить на площадке североамериканского размера - 60 м на 26 м. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

"Такое решение было принято в связи с тем, что у Международной федерации хоккея [IIHF] уже есть принципиальное, хотя еще и не официальное решение проводить Олимпийские игры 2022 года на "североамериканских" площадках, - заявил генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев. - Кроме того, у нас есть технические возможности для того, чтобы смонтировать площадку к началу сентября. Также, насколько мне известно, в предстоящем сезоне 10 команд КХЛ планируют играть на площадках уменьшенного размера по аналогичным причинам. Наш главный тренер доволен - он почти всю карьеру провел на таких площадках".

Размер "европейской" площадки составляет 60 м (длина) и 30 м (ширина). В настоящее время "Адмирал" (Владивосток) и "Амур" (Хабаровск) имеют "североамериканские" площадки, а с сезона-2019/20 на такой же будут играть казахстанский "Барыс" и московское "Динамо". "Ак Барс" (Казань), "Нефтехимик" (Нижнекамск) и подмосковный "Витязь" прошедший сезон провели на "финских" площадках (60 м на 28 м), на которую со следующего сезона также перейдут "Металлург" (Магнитогорск) и "Северсталь" (Череповец). Матчи чемпионатов мира, начиная с 2020 года, будут проходить на площадках североамериканского размера.