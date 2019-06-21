Россиянин Сироткин стал резервным пилотом команды "Формулы-1" "Макларен"

ТАСС, 21 июня. Российский пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды "Макларен" гоночной серии "Формула-1" на сезон-2019. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба SMP Racing.

23-летний гонщик будет присутствовать на всех оставшихся гонках сезона "Формулы-1". Сироткин является резервным пилотом "Рено" с конца февраля 2019 года. Он будет совмещать работу в "Рено" и "Макларен".

"Макларен" - это легендарная команда, я очень рад возможности поработать с этим коллективом, присоединиться к их истории, посмотреть изнутри, как работает команда и пилоты. Спасибо SMP Racing и "Рено" за их поддержку", - сказал Сироткин.

В то же время руководитель команды Андреас Зайдль отметил, что россиянин был очевидным кандидатом на эту позицию. "Это практичное решение для "Макларен" на 2019 год. Сергей известен своим уровнем, у него есть необходимая суперлицензия, он связан с нашим поставщиком двигателей "Рено", так что для нас он стал очевидным кандидатом", - сказал Зайдль.

Сироткин дебютировал в "Формуле-1" в прошедшем сезоне, однако после его окончания команда "Уильямс" объявила о прекращении сотрудничества с российским гонщиком. В 2014 году он выполнял роль тестового пилота в команде "Заубер", а в 2016-2017 годах выполнял роль тест-пилота "Рено", также в 2017 году он был резервным пилотом "Рено". В 2019 году он принял участие в одной гонке на чемпионате мира на выносливость на этапе в Сербинге (США) в составе команды SMP Racing вместе с Михаилом Алешиным и Виктором Шайтаром.