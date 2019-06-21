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Поветкин проведет бой 12 июля в Саудовской Аравии

Соперник российского боксера пока не называется
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 21 июня. Российский боксер Александр Поветкин проведет следующий поединок 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба промоутерской компании World of Boxing Promotions.

Имя соперника россиянина будет объявлено позднее.

Поветкин в сентябре прошлого года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. В конце прошлого года Поветкин перенес операцию на локтях, после чего не выходил на ринг.

Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии WBA. Всего на счету Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

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