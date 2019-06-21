Петр Чех вернулся в футбольный клуб "Челси" на пост технического директора

ТАСС, 21 июня. Бывший вратарь "Челси" и сборной Чехии по футболу Петр Чех занял пост технического директора в клубе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Челси".

"Я очень признателен руководству "Челси" за возможность вернуться в клуб и помочь создать наилучшую атмосферу, чтобы развивать успехи, которых клуб добился в последние 15 лет, - заявил 37-летний Чех. - Я с нетерпением жду новых вызовов и надеюсь, что смогу использовать все свои футбольные знания и опыт, чтобы помочь команде добиться еще больших успехов в будущем".

"Мы рады возвращению Чеха, - сказала директор лондонцев Марина Грановская. - В течение своей футбольной карьеры он был одним из самых целеустремленных, успешных и умных игроков, которые когда-либо выступали за "Челси". Мы всегда надеялись, что, когда Чех примет решение завершить игровую карьеру, он вернется в "Челси", и мы очень хотим, чтобы своими знаниями и опытом он помог техническому департаменту клуба".

Вратарь выступал за "Челси" с 2004 по 2015 год, сыграв 494 матча. Там он стал четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка Англии, трехкратным победителем Кубка лиги, обладателем Суперкубка, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В "Арсенал" Чех перешел летом 2015 года и во второй раз в карьере завоевал Суперкубок Англии. В январе 2019 года футболист объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

В составе сборной Чехии Чех дебютировал в 2002 году и сыграл 124 матча, этот результат является рекордным. В 2004 году он выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы 2004 года.