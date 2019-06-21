ХК "Автомобилист" подписал контракт с серебряным призером ОИ немцем Мэйсеком

ТАСС, 21 июня. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в составе сборной Германии Брукс Мэйсек стал хоккеистом екатеринбургского "Автомобилиста". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт 27-летнего нападающего рассчитан на один год.

Мэйсек 12 июня прошлого года подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас". Весь сезон немец провел в фарм-клубе - команде "Чикаго Вулвз" из Американской хоккейной лиги (АХЛ). В 81 игре он набрал 66 (31 шайба + 35 передач) очков, включая три шайбы в финальной серии АХЛ за Кубок Колдера. Хоккеист ранее также выступал в немецких клубах "Изерлон Рустерс" и "Ред Булл Мюнхен", с которым дважды выиграл чемпионат Германии.

На Олимпиаде в Пхёнчхане, где немцы в финале уступили сборной России, Мэйсек провел семь матчей и набрал 4 (2+2) очка.

"Автомобилист" в прошедшем сезоне впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, где проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" в серии со счетом 1-4. По итогам регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" занял первое место в Восточной конференции.