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Европейские игры-2019

Колобков ждет, что сборная России завоюет 70-80 медалей на Европейских играх

Соревнования пройдут в Минске с 21 по 30 июня
Министр спорта РФ Павел Колобков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Владимир Гердо/ТАСС

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены могут завоевать 70-80 медалей на II Европейских играх в Минске. Таким мнением с журналистами в пятницу поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

Церемония открытия Европейских игр в Минске пройдет в пятницу.

"От нашей сборной на этих Играх можно ждать достойного выступления и высокого места в общекомандном зачете. Наши спортсмены представлены во всех видах спорта, 223 человека в составе команды, им созданы все условия, они готовились на протяжении четырех лет. Часть команды выступит на Олимпиаде-2020 в Токио, это будут проверочные соревнования перед Играми. Давайте ждать результатов, думаю, в районе 70-80 медалей у нас будет", - заявил Колобков.

Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. На I Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых).

Теги
Колобков, Павел АнатольевичЕвропейские игры-2019
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