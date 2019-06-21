Заявка Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023 будет представлена 2 и 3 июля

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Россия презентует заявку Екатеринбурга на проведение летней Универсиады 2023 года 2 и 3 июля в итальянском Неаполе. Об этом в пятницу журналистам в Минске, где стартовали Европейские игры, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Заявка Екатеринбурга будет презентована 2 и 3 июля в Неаполе на заседании исполкома Международной федерации университетского спорта. Надеемся, что мы получим право провести Универсиаду-2023 у себя", - заявил Колобков.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних Универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.