Бой Петра Яна может возглавить турнир UFC в России 9 ноября

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Петр Ян планирует провести следующий бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве 9 ноября. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

"[Чемпион UFC Генри] Сехудо вернется через 7-8 месяцев, - сказал Абдрахманов. - Алджамейн Стерлинг, если захочет, может ждать его, хотя ему никто не обещал, что он следующий. Наша цель - добиться первого титульного боя в России (за временный пояс - прим. ТАСС), и неважно, против кого".

В июне Ян единогласным решением судей победил американца Джимми Риверу, одержав пятую подряд победу в UFC. В активе россиянина 15 побед и одно поражение в ММА.

Турнир UFC пройдет в Москве 9 ноября. Если на кону поединка Яна будет стоять титул в легчайшем весе, бой возглавит турнир.