Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф Кубка мира

ТАСС, 21 июня. Женская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" вышла в четвертьфинал Кубка мира, обыграв сборную Новой Зеландии со счетом 17:16 в четвертом матче группового этапа. Соревнования проходят в Нидерландах.

Сборная России в составе Александры Столяр, Анастасии Логуновой, Анны Лешковцевой и Ольги Фролкиной в рамках группы D одержала четвертую победу, ранее российские баскетболистки обыграли команды Италии (18:10), Украины (13:12) и Индонезии (22:5). Российская команда заняла первое место в группе, второе место делят команды Новой Зеландии и Италии, однако у итальянок игра в запасе.

Кубок мира по баскетболу 3х3 проходит каждый год начиная с 2012-го. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Италии. Сборная России трижды играла в финале турнира, в 2017 году во французском Нанте россиянки обыграли в решающем матче сборную Венгрии (19:12) и стали чемпионками мира. Российская команда дважды становилась второй и один раз завоевала бронзу турнира.

Баскетбол 3х3 вошел в программу Олимпиады-2020.