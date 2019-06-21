Сборная России по баскетболу 3х3 обыграла сербок в первом матче на Европейских играх

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" со счетом 15:9 обыграла команду Сербии в первом матче группового этапа на вторых Европейских играх в Минске.

В группе A сборная России в составе Екатерины Поляшовой, Евгении Фролкиной, Анны Поздняковой и Юлии Козик также сыграет против команд Белоруссии и Италии. По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в плей-офф. Следующие две встречи сборная России проведет 22 июня.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня, церемония открытия соревнований состоится позднее в пятницу (начало - в 22:00 мск). В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.