СМИ: футболист Лукаку будет получать в "Интере" €10,6 млн в год

ТАСС, 21 июня. Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку согласовал детали личного контракта с итальянским "Интером", по которому футболист будет зарабатывать €10,6 млн в год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" готов отпустить 26-летнего бельгийца за €84,5 млн.

Форвард перешел из английского "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" в июле 2017 года, подписав контракт на пять лет. В прошедшем сезоне Лукаку провел за клуб 45 игр во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи.

За сборную Бельгии Лукаку провел 81 матч и забил 48 мячей . Он является лучшим бомбардиром в истории команды. На чемпионате мира 2018 года, который прошел в России, Лукаку сыграл шесть матчей, в которых забил четыре мяча. Вместе со сборной он стал бронзовым призером турнира.