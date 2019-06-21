Поздняков считает, что программа Европейских игр в будущем значительно увеличится

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Проект Европейских игр в будущем ждет успех. Такое мнение в пятницу журналистам высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В пятницу в Минске откроются вторые Европейские игры.

"Европейские игры находятся в самом начале пути, по замыслу Международного олимпийского комитета они должны стать вторыми после Олимпиады мультиспортивными соревнованиями в Европе. Уверен, что с годами количество видов будет увеличено, большинство федераций будет интегрировано в Европейские игры. Проведение за год до Олимпиады очень удобно, количество топовых спортсменов будет расти, соответственно, интерес болельщиков и спонсоров тоже. Европейские игры обладают преимуществом над другими мультиспортивными континентальными соревнованиями, потому что здесь разыгрывают олимпийские квоты", - заявил Поздняков.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня, церемония открытия соревнований состоится позднее в пятницу (начало - в 22:00 по мск). В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.