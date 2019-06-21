Футболист Понсе перешел в московский "Спартак"

ТАСС, 21 июня. Аргентинский футболист Эсекьель Понсе подписал контракт с московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Сообщается, что 22-летний нападающий подписал со "Спартаком" долгосрочный контракт, точная длительность соглашения не сообщается.

Понсе ранее выступал за аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", итальянскую "Рому", испанскую "Гранаду", французский "Лилль" и греческий АЕК. В предыдущем сезоне он провел 43 матча за АЕК во всех турнирах, забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи.

В минувшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России, первый матч сезона-2019/20 столичный клуб проведет 13 июля против "Сочи".