Глава ОКР Поздняков отметил, что России важно развивать все виды спорта

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Россия делает акцент на развитии всех видов спорта. Об этом в пятницу журналистам заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В пятницу в Минске стартуют II Европейские игры.

"По ряду соревнований начались турниры, почин заложен, думаю, команда постарается поддержать его. Достаточно представительная команда у нас, есть олимпийские чемпионы, очень боеспособная команда. Мы серьезно к этому относимся, мы принимаем участие во всех видах соревнований. Нам важно развивать все виды спорта, у нас ценят спорт и разбираются в нем", - сказал Поздняков.

Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В состав сборной России вошли 225 спортсмена. На I Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых).