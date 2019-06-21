Редькин сменил Кугаевского на посту главы тренерского совета Союза биатлонистов России

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион 1992 года Евгений Редькин решением правления Союза биатлонистов России (СБР) сменил Максима Кугаевского на посту председателя тренерского совета. Об этом ТАСС сообщили в СБР.

Кугаевский, который является главным тренером команды Тюменской области, был избран в качестве председателя тренерского совета в прошлом году.

"В пятницу правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий Максима Кугаевского, на должность председателя тренерского совета назначен Евгений Редькин", - сообщили в организации.

Кугаевский в прошлом сезоне являлся главным оппонентом действующего президента СБР Владимира Драчева. Разногласия между ними начались во время выборов председателя тренерского совета: Кугаевский в борьбе за этот пост обошел Драчева с перевесом в один голос. После главный тренер тюменской команды неоднократно критиковал решения руководства СБР.

Редькин с 2011 по 2016 год являлся директором департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа. Сейчас он является вице-президентом Федерации биатлона Югры, главным тренером сборной ХМАО по биатлону.