Продажи абонементов на матчи ФК "Локомотив" выросли в сравнении с прошлым годом

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Темпы продаж абонементов на домашние матчи футбольного клуба "Локомотив" выросли по сравнению с сезоном-2018/19. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

19 июня "Локомотив" объявил цены на абонементы на сезон-2019/20, в которые включены не только все домашние игры чемпионата России, но и три матча группового турнира Лиги чемпионов. По сравнению с прошлым сезоном цены на самые дешевые абонементы выросли на 21% (5,5 тыс. рублей в прошедшем сезоне против 7 тыс. рублей в новом - прим. ТАСС). Часть болельщиков в социальных сетях в комментариях под объявлением о старте продаж сезонных билетов на игры "Локомотива" выразила недовольство увеличением стоимости.

"Не комментирую недовольство ростом цен на абонементы и объясню почему. Не понимаю, что значит "болельщики не очень довольны", - сказал Кикнадзе. - Динамика продаж абонементов не соответствует этому заявлению - она лучше, чем в прошлом году. А то, что есть в сети - нам нужно подумать и разъяснить формирование цен на абонементы, в ближайшее время мы это сделаем".

"Я не вижу проблемы. Есть ряд замечаний со стороны отдельных представителей наших болельщиков", - добавил генеральный директор столичного клуба.

В сезоне-2018/19 "Локомотив" в чемпионате России занял второе место в турнирной таблице, не сумев защитить завоеванный годом ранее титул. Также команда под руководством главного тренера Юрия Семина в восьмой раз в истории выиграла Кубок России, обыграв в финале "Урал" со счетом 1:0. Железнодорожники впервые с сезона-2003/04 выступили в групповом турнире Лиги чемпионов, заняв последнее место в группе с португальским "Порту", немецким "Шальке-04" и турецким "Галатасараем". Тогда они в шести матчах одержали одну победу, потерпев пять поражений.