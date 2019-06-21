Фернандеш может остаться в "Локомотиве"

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Мануэл Фернандеш может продлить контракт, рассчитанный до конца сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

Ранее в европейской прессе появлялись сообщения о том, что интерес к 33-летнему игроку, который скоро станет свободным агентом, проявляли турецкие "Галатасарай", "Истанбул Башакшехир" и "Гезтепе", а также итальянские "Милан" и "Парма".

"Мы с ним встречались, ведем диалог, - сказал Кикнадзе. - У Ману есть разные варианты продолжения карьеры. В том числе не исключаем вариант с "Локомотивом".

Фернандеш выступает за "Локомотив" с лета 2014 года. За пять лет в российском клубе португальский футболист принял участие в 144 матчах во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Вместе с командой он трижды выиграл Кубок России, а также в сезоне-2017/18 помог железнодорожникам впервые за 14 лет выиграть чемпионат России.