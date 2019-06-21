ФИФА потребовала от Ирана разрешить женщинам посещать матчи сборной

ТАСС, 21 июня. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана и государственных чиновников предоставить гарантии того, что женщинам разрешат посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инфантино раскритиковали за посещение тегеранского дерби (матч между "Эстеглялем" и "Персеполисом") в марте 2018 года, так как на эту встречу вход женщинам был запрещен. Однако в ноябре во время второго матча финала азиатской Лиги чемпионов между иранским "Персеполисом" и японским клубом "Касима Антлерс" (0:0), на котором также присутствовал Инфантино, тысячи иранских женщин наблюдали за игрой с трибун.

"К сожалению, Иран не выполнил данные в марте 2018 года президентом страны Хасаном Роухани обещания позволить женщинам посещать футбольные матчи, - написал Инфантино в письме президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу. - В связи с этим прошу Федерацию футбола Ирана и государственных чиновников не позднее 15 июля принять меры и разрешить всем гражданкам Ирана и иностранкам на территории страны покупать билеты и посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года, которая начнется в сентябре 2019 года".

"Я стал свидетелем настоящего прогресса. Были сделаны первые важные шаги, и меня сильно расстраивает, что за ними не последовали дальнейшие действия", - добавил Инфантино.

Женщинам в Иране запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.