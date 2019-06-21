Около 1300 человек будет задействовано в церемонии открытия Европейских игр

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Около 1300 человек примут участие в проведении церемонии открытия II Европейских игр в Минске. Об этом журналистам в пятницу сообщил исполнительный продюсер церемоний открытия и закрытия Евгений Тимощук.

Церемония открытия Европейских игр пройдет в пятницу, начало - 20:00 мск.

"Такого рода мероприятия проходят в определенной форме, мы хотим показать страну, дух, философию, погрузить зрителей в особенные уголки природы, людей. Сценарий - это работа белорусских коллег и нашей режиссерской группы под руководством Сергея Вавилова", - сказал Тимощук.

"Когда была сделана основа, дальше подключилась международная режиссерская группа. В церемонии семь-восемь ключевых сюжетов, уникальных моментов, присущих Белоруссии, ее истории, природе. Мероприятие посетят более 22 тыс. зрителей", - отметил представитель дирекции Европейских игр Сергей Хомич.

"Картинку можно увидеть в 196 странах. О Белоруссии сегодня будут говорить практически во всем мире, мы этим довольны", - отметил начальник управления по коммуникациям и связям с общественностью и СМИ дирекции II Европейских игр Алексей Богданович.

По информации дирекции игр, в организации церемонии открытия примут участие около 1300 человек, в том числе 500 артистов, 700 волонтеров. Сшито к событию более 1200 костюмов. К церемонии готовились 400 дней, длительность церемонии - 2 часа 42 минуты.