Власти Китая высоко оценили уровень организации Российско-китайских молодежных летних игр

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Китая высоко оценили уровень организации VIII Российско-китайских молодежных летних игр, завершившихся в Самаре. Об этом сообщил в пятницу журналистам после закрытия Игр генеральный директор отдела молодежного спорта генеральной администрации Китая по спорту Вэн Ливэй.

"Это уже восьмые Российско-Китайские молодежные игры, и мы чувствуем ваш [российский] теплый прием. Правительство Самарской области обратило очень большое внимание на организацию и проведение этих Игр", - сказал он.

Вэн Ливэй также добавил, что проведение совместных Игр способствует укреплению дружбы между странами.

Членов сборных России и Китая на закрытии Игр приветствовал чемпион мира по баяну Дмитрий Храмков. Под музыку спортсмены обеих команд вышли на площадь перед сценой, чтобы станцевать общий танец. Под песню "Катюша" все участники Игр выстроились в общий хоровод.

Российско-китайские молодежные игры проходили с 15 июня. Спортсмены соревновались в восьми видах спорта - художественной гимнастике, плавании, велоспорте, женском гандболе, пляжном волейболе, тхэквондо, футболе, бадминтоне. В Играх приняли участие по 247 спортсменов от каждой стороны в возрасте 15-19 лет.