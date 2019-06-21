ЦСКА и "Спартак" в новом сезоне КХЛ будут проводить домашние матчи на "финской" площадке

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА и "Спартак" в новом сезоне будут проводить домашние матчи на "финской" площадке, размеры которой составляют 60х28 метров. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе армейского клуба.

"Команда ЦСКА со следующего сезона будет выступать на площадке размера 60х28 м", - сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее на "ЦСКА-Арене", на которой помимо ЦСКА соперников принимает и московский "Спартак", размер площадки был немного больше - 60х30 метров.

ЦСКА - действующий победитель регулярного чемпионата КХЛ и обладатель Кубка Гагарина. "Спартак" в сезоне-2018/19 занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф красно-белые завершили выступление в первом раунде, уступив петербургскому СКА в серии до четырех побед со счетом 2-4.