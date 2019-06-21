Самедов покинул ФК "Крылья Советов"

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.

"Мой контракт закончился. Мы с клубом больше не общались, - сказал Самедов. - Разошлись абсолютно нормально".

Футболист отметил, что информация относительно продолжения его карьеры появится в ближайшее время.

Самедов является воспитанником "Спартака", в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за московские клубы "Локомотив", "Динамо" и "Москва". В 2017 году Самедов вернулся в состав "Спартака", с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Также он является четырехкратным обладателем Кубка России. Зимой 2019 года полузащитник на правах свободного агента перешел в "Крылья Советов", в составе которых в девяти матчах отдал четыре голевые передачи.

Самедов в составе сборной России провел 53 матча, играл на чемпионате мира 2018 года в России. После мирового первенства он объявил о завершении карьеры в национальной команде.