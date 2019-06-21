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Готов к труду и обороне

Омские школьники разыграли путевки на всероссийский фестиваль ГТО в "Артеке"

На всероссийском фестивале регион будут представлять восемь человек

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Восемь обучающихся общеобразовательных организаций Омской области получили право поехать на фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), который пройдет с 17 октября по 7 ноября в детском центре "Артек" в Крыму. Об этом ТАСС рассказал руководитель регионального центра тестирования, начальник отдела по внедрению и реализации ВФСК ГТО Владимир Савицкий.

Фестиваль ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций Омской области прошел с 20 по 21 июня.

"В фестивале приняли участие около 80 детей. Трое из них уже имели опыт выступления на всероссийском фестивале в Крыму, и сейчас двоим из них вновь удалось завоевать путевки в "Артек", - сказал Савицкий.

"Их рассказы о поездке в Крым на многих произвели большое впечатление, поэтому уровень конкуренции на нашем фестивале и его популярность были очень высокими. Попасть в "Артек" мечтают многие, я и сам в детстве хотел поехать туда", - добавил он.

Всего на всероссийском фестивале регион будут представлять восемь человек.

Программа ГТО существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения.

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Омская областьГТО
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