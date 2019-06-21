Бывший вратарь ФК "Зенит" Лодыгин не рассматривает предложения из России

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Вратарь Юрий Лодыгин после окончания контракта с санкт-петербургским "Зенитом" не рассматривает вариант продолжения карьеры в другом российском футбольном клубе. Об этом игрок сообщил ТАСС в пятницу.

Ранее стало известно, что "Зенит" не будет продлевать контракт с 29-летним голкипером.

"Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть - это "Зенит", но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю, - заявил Лодыгин. - На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть".

В прошлом сезоне Лодыгин, также имеющий греческое гражданство, с января выступал на правах аренды в пирейском "Олимпиакосе". Футболист провел четыре встречи во всех турнирах и пропустил шесть мячей, став серебряным призером чемпионата Греции.

Лодыгин выступал за "Зенит" с 2013 года, в его составе стал двукратным чемпионом России (2014/15, 2018/19), обладателем Кубка России (2015/16) и дважды Суперкубка России (2015/16).