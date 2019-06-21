Чемпион мира по футболу Кафу стал послом ЧМ-2022 в Катаре

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Кафу стал послом чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Церемония вручения символической футболки посла Кафу, который выигрывал турнир в 1994 и 2002 годах, прошла в родном городе бывшего футболиста в Сан-Паулу.

Послами чемпионата мира 2022 года являются, в частности, чемпион мира 2010 года, двукратный чемпион Европы испанец Хави и бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это'О.

Катар был выбран местом проведения мирового первенства в декабре 2010 года, турнир должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах.