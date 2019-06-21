Тренер Глазунов назвал золото российских шпажистов на ЧЕ хорошим шагом к ОИ-2020

В составе российской команды выступали Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Бида и Сергей Ходос. В первом матче россияне со счетом 45:22 разгромили команду Великобритании, во втором выиграли у команды Германии со счетом 36:26. В полуфинале команда выиграла на приоритете у венгров - 24:23, в финале со счетом 31:30 победила датчан. Для определения победителя потребовалось дополнительное время - перед последним поединком сборная России вела со счетом 26:21, однако Бида проиграл свой бой Патрику Йоргенсу со счетом 4:9, а в дополнительное время нанес решающий укол.

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 21 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на шпагах, завоевав золото в командном турнире на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе, получила хороший задел на олимпийскую рейтинговую гонку и сделала хороший шаг к Играм-2020 в Токио. Таким мнением с ТАСС поделился в пятницу после выступления старший тренер команды Александр Глазунов.

"Первое место и 64 балла олимпийского рейтинга для нас большой задел, хороший шаг вперед к олимпийскому турниру, и сейчас для нас это самое главное. Статистика есть статистика - это наше третье командное золото чемпионатов Европы, - подчеркнул Глазунов. - У нас хорошая команда, и она это не первый раз доказывает своими результатами, помогая друг другу, у нее есть потенциал, есть атакующие и защитные действия, и ими надо пользоваться", - отметил тренер.

"Малейшее неуважение к сопернику, и тебя накроет"

Глазунов отметил сильнейшую конкуренцию в шпаге: "Это год олимпийской квалификации, кому сейчас легко? На этом турнире датчане попали в финал, эстонцы обыграли французов - в шпаге слабых команд нет, малейшее неуважение к сопернику, и тебя накроет. У нас сегодня были тяжелые встречи и с немцами, и с венграми".

"Сейчас все мы немного выдохнули - мы выиграли. 25 июня мужская и женская сборные поедут на восстановительный сбор в Болгарию. Заключительный сбор перед чемпионатом мира пройдет на Озере Круглом. Такую схему подготовки мы используем не первый год, и пока она приносит свои плоды", - рассказал специалист.

Старший тренер затруднился однозначно ответить, кто станет основным соперником россиян на предстоящем в июле в Будапеште чемпионате мира: "На первом рейтинговом к Олимпиаде турнире - этапе Кубка мира во Франции - первыми были швейцарцы, вторыми - французы, третьими - итальянцы, четвертыми - испанцы, которым мы проиграли. Сейчас первая четверка совершенно другая, так что я боюсь предположить, кто станет в Будапеште нашим основным соперником - все в равных условиях".

Для сборной России медаль команды шпажистов стала седьмой на турнире, всего российские фехтовальщики завоевали три золотые, две серебряные и две бронзовые награды, и идут на первом месте в общекомандном зачете.