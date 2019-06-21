"Крылья Советов" не связывают уход футболиста Самедова с его игрой

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Руководство самарского клуба "Крылья Советов" не связывает уход из команды бывшего полузащитника сборной России по футболу Александра Самедова с его игрой. Об этом ТАСС в пятницу рассказал генеральный директор клуба Виталий Шашков.

В пятницу 34-летний футболист сообщил ТАСС, что покинул самарский клуб в связи с истечением срока контракта.

"Контракт с ним закончился, мы не стали его продлевать. Это не связано с его игрой", - сказал Виталий Шашков.

Александр Самедов присоединился к самарской команде во время зимнего перерыва в сезоне-2018/19. В составе "Крыльев Советов" он провел 9 игр, в двух матчах покидал поле из-за полученных по ходу встреч травм. Последний матч он сыграл 5 мая против "Уфы" (1:1), с тех пор в заявку команды на игру не попадал.

"Он был с командой во время стыковых матчей, несмотря на полученную травму", - рассказал Шашков.

В сезоне-2018/19 "Крылья Советов" заняли в Российской премьер-лиге заняли 13-ю строчку, сохранив место в высшем дивизионе благодаря победе в переходных матчах с "Нижним Новгородом" (3:1, 0:1).