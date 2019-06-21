Церемония открытия II Европейских игр началась в Минске

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия II Европейских игр стартовала в пятницу на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.

На церемонии присутствуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не смогла посетить открытие Игр из-за беспорядков в Тбилиси.

Сценарий церемонии открытия разрабатывала совместная российско-белорусская команда. Режиссером-постановщиком с российской стороны стал Алексей Сеченов, который принимал участие в составлении сценариев церемоний открытия летней Универсиады - 2013 в Казани и зимних Азиатских игр - 2011 в Астане.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная России имеет самую многочисленную делегацию спортсменов - 225 человек.