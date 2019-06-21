Сборная России приняла участие в параде спортсменов на открытии Европейских игр в Минске

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Делегация сборной России приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия II Европейских игр, которая проходит на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.

Знаменосцем сборной России стал семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по самбо Артем Осипенко. Российская команда вышла на парад под 40-м номером.

Участники парада проходят под музыку, написанную специально для церемонии открытия белорусской музыкальной группой VuRaj.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Сборная России имеет самую многочисленную делегацию спортсменов - 225 человек.