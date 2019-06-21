Британский посол посетит футбольный матч между "Торпедо" и "Шеффилдом"

ТАСС, 21 июня. Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Торпедо".

Матч, посвященный 95-летию "Торпедо", пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, начало в 18:00 мск. "Шеффилд" является старейшим в мире футбольным клубом, он был основан в 1857 году и выступает сейчас в одном из низших дивизионов чемпионата Англии. Бристоу станет почетным гостем матча и примет участие в церемонии открытия встречи.

В день игры посол Великобритании вместе с представителями "Шеффилда" возложит цветы к мемориалу "Вечный огонь" в Парке Победы в Москве в День памяти и скорби.