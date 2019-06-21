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Европейские игры-2019

Генсек ООН призвал использовать спорт для создания мирного и процветающего будущего

Антониу Гутерриш обратился с приветствием к участникам II Европейских игр в Минске

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем приветствии к участникам II Европейских игр призвал использовать спорт для построения мирного и процветающего будущего. Его видеообращение было показано во время церемонии открытия соревнований.

"Рад приветствовать Европейские игры в Минске. Передаю лучшие пожелания более чем 4 тысячам спортсменов из 50 стран, которые принимают участие в Играх", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, спорт может быть прекрасным посредником для дружбы, взаимного уважения и мира. "Давайте использовать его, чтобы построить мирное, процветающее, устойчивое будущее, к которому мы все стремимся", - подчеркнул Гутерриш.

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Генсек ООН также приветствовал те принципы, на которых основаны Европейские игры. "Это принципы инклюзивности и отсутствия дискриминации, - пояснил он. - Эти же ценности лежат и в основе целей устойчивого развития - нашего общего плана, направленного на то, чтобы никто не мог остаться в стороне".

На церемонии открытия II Европейских игр присутствуют президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота и глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. Сборная России имеет самую многочисленную делегацию спортсменов - 225 человек.

Теги
БелоруссияГутерриш, АнтониуЕвропейские игры-2019
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