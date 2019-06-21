Генсек ООН призвал использовать спорт для создания мирного и процветающего будущего

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем приветствии к участникам II Европейских игр призвал использовать спорт для построения мирного и процветающего будущего. Его видеообращение было показано во время церемонии открытия соревнований.

"Рад приветствовать Европейские игры в Минске. Передаю лучшие пожелания более чем 4 тысячам спортсменов из 50 стран, которые принимают участие в Играх", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, спорт может быть прекрасным посредником для дружбы, взаимного уважения и мира. "Давайте использовать его, чтобы построить мирное, процветающее, устойчивое будущее, к которому мы все стремимся", - подчеркнул Гутерриш.