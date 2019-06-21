Огонь вторых Европейских игр зажжен на стадионе "Динамо" в Минске

Право зажечь огонь Игр было предоставлено олимпийским чемпионам из Белоруссии - биатлонисткам Дарье Домрачевой и Надежде Скардино, фристайлисту Алексею Гришину, теннисисту Максиму Мирному, легкоатлетке Юлии Нестеренко, байдарочнику Роману Петрушенко и каноисту Дмитрию Довгаленку. Семь факелоносцев зажгли пламя семи малых чаш, расположенных перед ними, синхронно с ударами колоколов. Каждый удар колокола сопровождался огненным импульсом, направленным к чаше огня.

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Огонь вторых Европейских игр зажжен на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске на церемонии открытия соревнований.

Эстафета огня Европейских игр стартовала 3 мая в Риме, ее символом стало оливковое дерево. Общая протяженность маршрута эстафеты составила 7700 км. В частности, огонь побывал в самой высокой точке Европы - на горе Монблан.

Факел Игр был разработан белорусским дизайнером Юлией Брайчук вместе со специалистами завода-изготовителя. Факелоносцами выступили 450 человек - спортсмены, представители культуры, науки, искусства, общественные деятели.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.