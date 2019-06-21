Церемония открытия II Европейских игр завершилась в Минске

Российская делегация приняла участие в параде участников Игр во главе с семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы по самбо Артемом Осипенко. На церемонии присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота и глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич.

В ходе церемонии состоялся праздничный концерт, на котором выступила российская оперная певица Анна Нетребко.

Сценарий церемонии открытия разрабатывала совместная российско-белорусская команда. Режиссером-постановщиком с российской стороны стал Алексей Сеченов, который принимал участие в составлении сценариев церемоний открытия летней Универсиады - 2013 в Казани и зимних Азиатских игр - 2011 в Астане.

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная России имеет самую многочисленную делегацию спортсменов - 225 человек.