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Европейские игры-2019

Глава ЕОК: Европейские игры в Минске помогут еще больше открыть Белоруссию миру

Янез Кочиянчич заявил, что Европейские игры являются для спортсменов прекрасной возможностью показать свое спортивное мастерство
Глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Вторые Европейские игры станут крупнейшим спортивным событием для Белоруссии и помогут еще больше открыть страну миру. Об этом заявил президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочиянчич в субботу в Минске, выступая на церемонии открытия II Европейских игр.

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"Большое вам спасибо за гостеприимство и радушие. Европейские игры - крупнейшее мультиспортивное событие в истории Белоруссии. Уверен, что эти Игры откроют вашу прекрасную страну, представят ее образ европейской и мировой общественности", - отметил глава ЕОК, произнося эту часть речи на белорусском языке.

Обращаясь к участникам соревнований, Кочиянчич призвал их "показать свою приверженность континенту, на котором родились Игры". "Проявите уважение к олимпийским идеалам", - сказал президент ЕОК. Он заявил, что Европейские игры являются для спортсменов прекрасной возможностью показать свое спортивное мастерство.

Во II Европейских играх примут участие около 3,6 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Завершатся Игры 30 июня.

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