Цветение папоротника и говорящий зубр. В Минске открыли II Европейские игры

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Церемония открытия II Европейских игр прошла в Минске. В представлении приняли участие более 500 артистов и 700 волонтеров. Церемония началась с видеопрезентации Минска, в которой зрителям показали основные достопримечательности - исторический центр, театр оперы и балета, католический костел святого Симона и Елены, государственную библиотеку и другие культовые места. После презентации столицы гостей церемонии познакомили с Витебском, Гродно, Могилевом, Брестом, Гомелем и одним из главных символов страны - Беловежской Пущей. Первый эпизод церемонии был посвящен белорусской культуре, народным костюмам, традициям, обычаям, быту и традиционным ремеслам. Он рассказал о языческом празднике - ночи Купалы, дне летнего солнцестояния, именно в этот вечер на закате на берега озер и рек в старые времена выходили люди и устраивали хороводы. В этот раз в огромный хоровод на минском стадионе оказались вовлечены не только артисты на сцене, но и около 20 тысяч зрителей на трибуне. А в это время в центре арены зацвел магический цветок папоротника, который исполняет желание того, кто его найдет.

Завершением купальских празднований стал выход тех, кто в ближайшие 10 дней постарается исполнить свою мечту и победить на Европейских играх. Более 3600 спортсменов из 50 стран прошли по арене под этническую музыку мимо символических искусственных костров и будто сами стали участниками праздника Купалы. После завершения парада атлетов во втором эпизоде церемонии открытия зрителям рассказали национальные сказания белорусского народа - сказку о затонувшем городе Свитязе, балладу о волшебном источнике и легенду о ставшем основателем Минска волшебнике Менеске. Сказочная часть церемонии продолжилась знакомством с архитектурной красотой Белоруссии - Софийским собором, фресками Спасо-Преображенской церкви, башнями Несвижского и Мирского замков и средневековыми героями. От истории древних времен - к выдающимся белорусам, жившим в XX веке. В этой части зрители церемонии увидели образы балетных "Русских сезонов", которые в начале прошлого века создал Леон Бакст, ожившие картины Марка Шагала, открытия Нобелевского лауреата физика Жореса Алферова и чертежи великого авиаконструктора Павла Сухого. Сердцебиение Бреста и великая Пуща Незабытой осталась и трагическая страница белорусской истории. Из полной тишины зазвучал ритм сердцебиения, который подхватили и стали выстукивать все зрители церемонии. Из этого ритма возникла мелодия, под музыку которой появилась Брестская крепость - образ потерь Великой отечественной войны. И, как символ трагически оборвавшихся жизней, в наступившей тишине обрываются нити, объединившие артистов на сцене. Но новую надежду дарят появившиеся ткацкие станки, за которые садятся люди и начинают ткать новую мирную жизнь. И вновь нити объединяют героев, а в это время звучат слова молитвы, в которой просят только об одном - отвести грозовые тучи войны и сохранить мир.