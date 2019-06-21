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Европейские игры-2019

Лукашенко на открытии II Евроигр призвал перенести политические баталии на спортплощадки

Президент Белоруссии заявил, что бороться за титул самой мощной державы надо через спорт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу на церемонии открытия II Европейских игр в Минске призвал перенести все современные политические баталии на спортивные площадки.

"Такие моменты объединяют народы, а значит, великая олимпийская миссия - предоставлять арену для мирного честного соперничества атлетов и государств - всегда будет актуальной и востребованной, - сказал Лукашенко. - Давайте вместе во благо человечества перенесем все современные политические баталии на спортивные площадки". Лукашенко заявил, что бороться за титул самой мощной державы надо через спорт.

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Глава государства отметил, что представлять свою страну на Европейских играх - большая честь и величайшая ответственность для каждого из атлетов. Их победа, подчеркнул он, станет национальным достоянием, а личный рекорд - предметом гордости всего народа.

На церемонии открытия II Европейских игр в ложе почетных гостей присутствовали председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, президент Молдавии Игорь Додон, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Сербии Александар Вучич. Здесь также находились глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич, руководители различных интеграционных объединений, среди которых председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Всего в соревнованиях, которые будут проходить до 30 июня, примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Они разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная России имеет самую многочисленную делегацию спортсменов - 225.

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