Египетские футболисты обыграли команду Зимбабве в стартовом матче Кубка африканских наций

ТАСС, 22 июня. Сборная Египта одержала победу над командой Зимбабве со счетом 1:0 в стартовом матче Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Египте.

Единственный мяч на 41-й минуте забил полузащитник египтян Трезеге. Ранее агентство AP сообщало, что футболисты сборной Зимбабве могли бойкотировать матч. Причиной называлась невыплата премий, которые национальная федерация должна была выдать футболистам по итогам квалификации на турнир в прошлом месяце.

В Кубке африканских наций принимают участие 24 команды, разделенные на шесть групп по четыре сборные. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. Турнир завершится 19 июля.

Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права на заседании исполкома Африканской конфедерации футбола (CAF). Причиной стала неподготовленность к проведению турнира.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта, которая становилась обладателем трофея семь раз.