Золотой дубль. Сборная России по фехтованию вышла на первое место командного зачета ЧЕ

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 22 июня. /ТАСС/. Российские фехтовальщики вышли на первое место неофициального командного зачета на чемпионате Европы, который проходит в Дюссельдорфе. Предпоследний день соревнований принес сборной две золотые медали - чемпионами Европы 2019 года стали команды рапиристок и шпажистов. Перед заключительным днем турнира сборная России имеет в активе восемь наград - четыре золотые, две серебряные и две бронзовые. На втором месте командного зачета расположились фехтовальщики из Франции (2-3-3). Третью строчку занимают спортсмены из Италии (2-2-4). В составе команды шпажистов выступили Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Бида и Сергей Ходос. В первом матче россияне со счетом 45:22 разгромили сборную Великобритании, а после этого оказались сильней немцев - 36:26. В полуфинале российская команда выиграла на приоритете у венгерских фехтовальщиков (24:23). Решающая встреча против датчан завершилась со счетом 31:30 в пользу сборной России. Для определения победителя потребовалось дополнительное время - перед последним поединком россияне вели - 26:21. Однако Бида проиграл свой бой Патрику Йоргенсену с разницей в пять очков (4:9). Несмотря на это, в дополнительное время он смог нанести решающий укол.

На эту тему Тренер Глазунов назвал золото российских шпажистов на ЧЕ хорошим шагом к ОИ-2020

По мнению старшего тренера команды Александра Глазунова, первое место и 64 балла олимпийского рейтинга для сборной станут большим заделом для отбора на Игры в Токио. "У нас хорошая команда. Ребята это доказывают не первый раз своими результатами, помогая друг другу", - отметил Глазунов. Перед чемпионатом мира, который пройдет в Будапеште (Венгрия) с 15 по 23 июля, шпажисты проведут восстановительный сбор в Болгарии, а затем отправятся готовиться к турниру на базу "Озеро Круглое". Основного соперника россиян на мировом первенстве Глазунов называть не стал. По мнению тренера, лидеры меняются постоянно, поэтому все находятся в равных условиях. Рапиристки завоевали золото спустя три года Женская сборная России по фехтованию на рапирах смогла вернуть себе командное золото чемпионата Европы спустя три года после победы на турнире в Торуне (Польша). В составе российской команды выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина. В полуфинале рапиристки одержали принципиальную победу над сборной Италии со счетом 44:32. В решающем поединке спортсменки обыграли команду Франции - 45:32. "Последний раз золото мы выигрывали в 2016 году. Три года нам все время чего-то не хватало. Эта победа была необходима, чтобы почувствовать силу и уверенность", - сказала ТАСС Дериглазова.