Золотой дубль. Сборная России по фехтованию вышла на первое место командного зачета ЧЕ

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 22 июня. /ТАСС/. Российские фехтовальщики вышли на первое место неофициального командного зачета на чемпионате Европы, который проходит в Дюссельдорфе. Предпоследний день соревнований принес сборной две золотые медали - чемпионами Европы 2019 года стали команды рапиристок и шпажистов.
Перед заключительным днем турнира сборная России имеет в активе восемь наград - четыре золотые, две серебряные и две бронзовые. На втором месте командного зачета расположились фехтовальщики из Франции (2-3-3). Третью строчку занимают спортсмены из Италии (2-2-4).
В составе команды шпажистов выступили Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Бида и Сергей Ходос. В первом матче россияне со счетом 45:22 разгромили сборную Великобритании, а после этого оказались сильней немцев - 36:26. В полуфинале российская команда выиграла на приоритете у венгерских фехтовальщиков (24:23).
Решающая встреча против датчан завершилась со счетом 31:30 в пользу сборной России. Для определения победителя потребовалось дополнительное время - перед последним поединком россияне вели - 26:21. Однако Бида проиграл свой бой Патрику Йоргенсену с разницей в пять очков (4:9). Несмотря на это, в дополнительное время он смог нанести решающий укол.
По мнению старшего тренера команды Александра Глазунова, первое место и 64 балла олимпийского рейтинга для сборной станут большим заделом для отбора на Игры в Токио. "У нас хорошая команда. Ребята это доказывают не первый раз своими результатами, помогая друг другу", - отметил Глазунов.
Перед чемпионатом мира, который пройдет в Будапеште (Венгрия) с 15 по 23 июля, шпажисты проведут восстановительный сбор в Болгарии, а затем отправятся готовиться к турниру на базу "Озеро Круглое". Основного соперника россиян на мировом первенстве Глазунов называть не стал. По мнению тренера, лидеры меняются постоянно, поэтому все находятся в равных условиях.
Рапиристки завоевали золото спустя три года
Женская сборная России по фехтованию на рапирах смогла вернуть себе командное золото чемпионата Европы спустя три года после победы на турнире в Торуне (Польша). В составе российской команды выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Анастасия Иванова и Аделина Загидуллина. В полуфинале рапиристки одержали принципиальную победу над сборной Италии со счетом 44:32. В решающем поединке спортсменки обыграли команду Франции - 45:32.
"Последний раз золото мы выигрывали в 2016 году. Три года нам все время чего-то не хватало. Эта победа была необходима, чтобы почувствовать силу и уверенность", - сказала ТАСС Дериглазова.
Старший тренер команды Дмитрий Шевченко поблагодарил тренеров рапиристок, которые подвели спортсменок к старту. "Наши девушки проявили себя слаженным коллективом, показали психологическую готовность к борьбе, им удалось выполнить все задуманное. За это надо сказать спасибо тренерам, подготовившим таких спортсменок, ведь каждая из них заслужила право быть в команде", - отметил специалист.
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов подчеркнул важность командных побед россиян. "Да, золото не является первым для девушек на чемпионатах Европы, но это большой успех по той причине, что очки пойдут в зачет отбора на Олимпийские игры. Любая победа в командных соревнованиях будет иметь значение", - сказал Михайлов.
Чемпионат Европы завершится в Дюссельдорфе командным турниром саблистов и шпажисток. В составе мужской сборной по сабле значатся Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Даниленко и Константин Лоханов. Честь женской шпаги будут отстаивать Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова и Виолетта Храпина.