Агент Подколзина: четыре клуба НХЛ проявляли серьезный интерес к игроку, кроме "Ванкувера"

ТАСС, 22 июня. Интерес к российскому нападающему Василию Подколзину, помимо "Ванкувера", перед драфтом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проявляли еще четыре клуба. Об этом ТАСС в субботу рассказал агент игрока Дон Миэн.

17-летний Подколзин был выбран "Ванкувером" под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2019 года.

"Все клубы, которые делали выбор с седьмого по одиннадцатый ("Баффало", "Эдмонтон", "Анахайм", "Ванкувер" и "Филадельфия" - прим. ТАСС), интересовались Василием и были впечатлены им. Мы проводили переговоры с "Ванкувером", команда имела серьезный интерес к Подколзину. Я очень счастлив, что Василий выбран в топ-10, это большой комплимент для него. Здесь, конечно, огромная заслуга самого игрока, очень почетно, когда тебя выбирают в десятке лучших на драфте НХЛ, выдающееся достижение", - сказал Миэн.

Подколзин имеет действующий контракт с петербургским СКА до 30 апреля 2021 года. "Думаю, что "Ванкувер" очень долго обсуждал этот момент. Клуб готов ждать два года, выбор был осознанным. В Санкт-Петербурге Подколзин продолжит прогрессировать и развиваться", - отметил Миэн.

"Ванкувере" сейчас проводит перестройку, Василий сможет играть в отличном городе, где есть великолепные фанаты. Клуб дает шансы молодым хоккеистам, чтобы они проявляли себя и прогрессировали. "Ванкувер" сделал отличный выбор, играть в этой команде - честь для Подколзина. Он очень доволен итогом драфта", - добавил агент.

Подколзин сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за петербургский клуб "СКА-Нева", набрав пять (2+3) очков. На его счету также 12 встреч в регулярном сезоне МХЛ (СКА-1946) и восемь (6+2) баллов за результативность. В этом году нападающий дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в составе СКА Подколзин сыграл три матча, не набрав очков. Хоккеист является бронзовым призером молодежного чемпионата мира и обладателем серебряной медали юниорского мирового первенства.